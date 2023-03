Emre Can: «Non mi lascio più condizionare dalle critiche social, ci sono cose più importanti» (Di domenica 26 marzo 2023) Il centrocampista del Borussia Dortmund, Emre Can, ha rilasciato un’intervista a Sport1. E’ appena tornato in Nazionale, dopo due anni di assenza. Emre Can racconta che Flick lo avrebbe portato anche al Mondiale in Qatar, ma poiché non giocò le ultime partite col Dortmund prima della partenza della Nazionale, il rientro slittò. Emre Can commenta l’accaduto. «Mancare la Coppa del Mondo è stato molto amaro. Ma è anche vero che avevo giocato poco nella prima metà della stagione e quando ero in campo non ero abbastanza bravo. Ero anche molto insoddisfatto di me in quella fase, non avevo né la fiducia del mister né la fiducia in me stesso, dovevo guadagnarmi entrambe». Oggi è un giocatore diverso, racconta. «Ho cambiato alcune cose. Mangiavo molta carne, oggi ne faccio a meno per qualche giorno, mangiando più pesce. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) Il centrocampista del Borussia Dortmund,Can, ha rilasciato un’intervista a Sport1. E’ appena tornato in Nazionale, dopo due anni di assenza.Can racconta che Flick lo avrebbe portato anche al Mondiale in Qatar, ma poiché non giocò le ultime partite col Dortmund prima della partenza della Nazionale, il rientro slittò.Can commenta l’accaduto. «Mancare la Coppa del Mondo è stato molto amaro. Ma è anche vero che avevo giocato poco nella prima metà della stagione e quando ero in campo non ero abbastanza bravo. Ero anche molto insoddisfatto di me in quella fase, non avevo né la fiducia del mister né la fiducia in me stesso, dovevo guadagnarmi entrambe». Oggi è un giocatore diverso, racconta. «Ho cambiato alcune. Mangiavo molta carne, oggi ne faccio a meno per qualche giorno, mangiando più pesce. ...

