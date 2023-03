Elezioni in Toscana, numero record di candidati. E le coalizioni senza più regole (Di domenica 26 marzo 2023) Ultimo clamoroso caso a Impruneta: un'alleanza mai vista fra destra, sinistra e Cinque Stelle. A Massa sono già 10 i pretendenti per la poltrona di sindaco. E a Siena è tutti contro tutti Leggi su lanazione (Di domenica 26 marzo 2023) Ultimo clamoroso caso a Impruneta: un'alleanza mai vista fra destra, sinistra e Cinque Stelle. A Massa sono già 10 i pretendenti per la poltrona di sindaco. E a Siena è tutti contro tutti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Orso_Paffuto : @Zitellapersemp1 E perché l'antirenzismo e non la lotta alle destre, è stato la cifra stilistica della sinistra nel… - qn_lanazione : #Elezioni in #Toscana, numero record di candidati. E le coalizioni senza più regole - SIENANEWS : Elezioni. Violenza di genere, Fabio: “Massima attenzione su donne e anziani soggetti a discriminazioni multiple”... - SIENANEWS : Elezioni, Bozzi presenta il simbolo: 'Con noi il Comune punto di riferimento per tutti'... - SIENANEWS : Elezioni, le liste di Castagnini inaugurano il quartier generale, Chiti: 'Io e lui siamo due uomini del fare'.... -