(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Ha scelto la location ed il momento giusto per ricevere l’endorsement in vista dellecomunali di. Napoli, hotel Vesuvio, alla presenza deldi: l’onorevole Francesco Maria Rubano, il vice premier nonché ministro degli Esteri On. Antonio Tajani, l’europarlamentare nonché coordinatore regionale On. Fulvio Martusciello, il ministro università sen. Annamaria Bernini ed il sottosegretario al ministero infrastrutture On. Tullio Ferrare, il coordinatore forzista dell’Alto Tammaro Tommaso De Lia ha ufficializzato la candidatura alla carica di sindaco del comune di, dell’avvocato Costantino, consulente esperto della I Commissione Affari Costituzionali, Presidenza del ...

La Lega dell'Alto Sannio è pronta a scendere in campo alle prossimeamministrative per ... Nel corso dell'incontro in accoglimento della richiesta dei trenta sostenitori della Lega diè ...La Lega dell'Alto Sannio è pronta a scendere in campo alle prossimeamministrative per ... Nel corso dell'incontro in accoglimento della richiesta dei trenta sostenitori della Lega diè ...Di seguito i comuni della provincia di Benevento interessati dalle prossimeamministrative:...Castelpagano 1.350 10 Ceppaloni 3.231 12 Frasso Telesino 2.047 10 Montesarchio 13.001 164.

Elezioni a Morcone, il gotha di Forza Italia a sostegno di Fortunato anteprima24.it

La Lega del Sannio ha avviato la campagna del tesseramento per l’anno 2023. Nel corso di un incontro con gli aderenti della Lega dell’Alto Sannio, ...