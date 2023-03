Eibar-FC Andorra domenica 26 marzo 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 26 marzo 2023) L’FCla settimana passata ha pareggiato contro l’Ibiza, risultato non esaltante che comunque gli ha permesso di raggiungere quota 40 punti con 10 partite ancora da giocare. Punteggio che è quasi sinonimo di salvezza a questo punto della stagione, anche se, per via della vittoria della Ponferradina, il vantaggio sulla zona retrocessione si è InfoBetting: Scommesse Sportive e