Ederson: «Atalanta, Champions possibile! Voglio migliorare per arrivare in Nazionale» (Di domenica 26 marzo 2023) Le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta Ederson tra il suo percorso calcistico fino ad ora e il sogno di ritornare in Champions A Il Corriere della Sera Bergamo, il centrocampista dell’Atalanta Ederson si è raccontato tra obiettivi stagionali, sogno Champions e il suo percorso fatto per arrivare in Serie A. STAGIONE ATTUALE E RUOLO – «La mia stagione è stata tutto sommato positiva nonostante l’inizio sia stato un po’ a rilento. Posso continuare a crescere soprattutto grazie all’aiuto del mister. Ruolo? Sono più abituato a giocare dietro ma quando Gasperini mi chiede di farlo lo faccio». Champions LEAGUE – «Missione possibile, noi pensiamo di poter arrivare in quelle posizioni nonostante ci sia qualcosa da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Le dichiarazioni del centrocampista dell’tra il suo percorso calcistico fino ad ora e il sogno di ritornare inA Il Corriere della Sera Bergamo, il centrocampista dell’si è raccontato tra obiettivi stagionali, sognoe il suo percorso fatto perin Serie A. STAGIONE ATTUALE E RUOLO – «La mia stagione è stata tutto sommato positiva nonostante l’inizio sia stato un po’ a rilento. Posso continuare a crescere soprattutto grazie all’aiuto del mister. Ruolo? Sono più abituato a giocare dietro ma quando Gasperini mi chiede di farlo lo faccio».LEAGUE – «Missione possibile, noi pensiamo di poterin quelle posizioni nonostante ci sia qualcosa da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Atalantinicom : #Atalanta - Ederson: 'Come sta andando? Penso di aver fatto bene... - fantapiu3 : #FantacalcioSerieA: il focus fantacalcio sull'#Atalanta. Benissimo #Lookman e #Koopmeiners ma non #Ederson… - lo_scettico_ : SCAMBIO, chi meglio? 1- hojlund arnautovic kostic bonaventura porta atalanta 2- immobile lozano orsolini ederson ma… - SaverioTolomeo : @DDeluise88 Secondo me no. L'Atalanta è di molto superiore. Soprattutto a centrocampo e in attacco. Da noi Ederson… - tuttoatalanta : Atalanta, Ederson sul ruolo: 'Ho sempre fatto il centrocampista. Ma se il Gasp faccio anche altro'… -