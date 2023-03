Eddie Jordan: “Tutti sarebbero felici di uno scambio Hamilton-Leclerc” (Di domenica 26 marzo 2023) Sono giorni in cui si parla del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, ma per il momento non ci sono date sulla firma. Così c’è chi ipotizza possibili movimenti in sella ai veicoli e uno di questi è l’ex pilota Eddie Jordan. In un’intervista rilasciata ad Olbg ha parlato di quanto sarebbe un bene per la Formula 1 uno scambio tra Hamilton e Leclerc, che porterebbe l’inglese in Ferrari e il monegasco alla Mercedes. Eddie Jordan: “Tutti nella F1 amerebbero uno scambio Hamilton-Leclerc” (Credit foto – pagina Facebook Scuderia Ferrari)Se qualcuno aveva dubbi su dove avrebbe potuto vedere Lewis Hamilton in caso di mancato rinnovo con la Mercedes, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Sono giorni in cui si parla del rinnovo di Lewiscon la Mercedes, ma per il momento non ci sono date sulla firma. Così c’è chi ipotizza possibili movimenti in sella ai veicoli e uno di questi è l’ex pilota. In un’intervista rilasciata ad Olbg ha parlato di quanto sarebbe un bene per la Formula 1 unotra, che porterebbe l’inglese in Ferrari e il monegasco alla Mercedes.: “nella F1 amerebbero uno” (Credit foto – pagina Facebook Scuderia Ferrari)Se qualcuno aveva dubbi su dove avrebbe potuto vedere Lewisin caso di mancato rinnovo con la Mercedes, ...

