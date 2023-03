Ecco il meccanismo molecolare che ci fa percepire la luce

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023) Scoperto ilche ci permette dila– Per la prima volta è stato individuato ilgrazie al quale viene percepita la, si tratta del processo più veloce in natura. Dura, infatti, solo un trilionesimo di secondo e costituisce la base chimica fondamentale della vista. Il risultato, appena pubblicato su Nature, è di un gruppo di ricercatori dell’Istituto svizzero Paul Cherrer (Psi) guidati da Valerie Panneels e Gebhard Schertler che hanno ricostruito per la prima volta e nel dettaglio, utilizzando un laser a raggi X, questo importante processo che si ripete ogni volta che la retina viene colpita dallae che, fino ad ora, non era stato possibile osservare in tempo reale. Al centro del ...