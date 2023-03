Earth Hour | la statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro si oscura per il pianeta

(Di domenica 26 marzo 2023) Ladela Rio de, in Brasile, si e'ta simbolicamente per un'ora, a sostegno dell'iniziativa2023, la piu' grande mobilitazione globale per il futuro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Stasera si celebra l’Ora della Terra: tutto il mondo si spegne contro il cambiamento climatico - localteamtv : Earth Hour 2023: alle 20:30 il Colosseo spegne le luci per l'ambiente - RaiNews : A Roma Maccio Capatonda ha spento il Colosseo, con il suo 'super dito',e lanciato un messaggio semplice e immediato… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #26Marzo #EarthHour a #Venezia, danza classica e luci spente a San Marco. #IoSeguoTgr - cilentano_it : E' l'evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un'… -

Ieri, sabato 25 marzo 2023, dalle ore 20.30 alle 21.30, le luci sulla facciata di Palazzo Madama si sono spente per l'adesione del Senato a2023, la mobilitazione globale promossa dal Wwf che "unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volonta' di dare al mondo un futuro piu' sicuro, giusto e sostenibile e vincere la ...La statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, in Brasile, si e' oscurata simbolicamente per un'ora, a sostegno dell'iniziativa2023, la piu' grande mobilitazione globale per il futuro del pianeta promossa dal Wwf e che mira a sensibilizzare sul cambiamento climatico. Per celebrare l'Ora della Terra sono state ...Il 25 marzo sera, alle 20.30, in circa 200 Paesi e territori del mondo, è scattata l', l'ora della terra, l'evento globale del Wwf che per questa 15esima edizione ha coinvolto milioni di persone, insieme a migliaia di città, monumenti e luoghi simbolo. A Roma Maccio ...

Ieri, sabato 25 marzo 2023, dalle ore 20.30 alle 21.30, le luci sulla facciata di Palazzo Madama si sono spente per l'adesione del Senato a ...La statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, in Brasile, si e' oscurata simbolicamente per un'ora, a sostegno dell'iniziativa Earth Hour 2023, la piu' grande mobilitazione globale per il futuro ...