E’ morto Ivano Marescotti | l’attore aveva 77 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cinema, morto Ivano Marescotti: l'attore e regista aveva 77 anni - Corriere : Lutto nel mondo del cinema: è morto a 77 anni Ivano Marescotti - Agenzia_Ansa : Addio a Ivano Marescotti. L'attore, morto oggi a Ravenna, aveva 77 anni. Combatteva da tempo con una grave malattia… - stranifattinews : Cinema: morto l’attore Ivano Marescotti - maurojmanzo : La Romagna e l’Italia perdono un sensibile e brillante attore. Grazie per tutto. #IvanoMarescotti -

Lutto nel mondo del cinema . Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare l'attore e registaMarescotti. Settantasette anni, Marescotti lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente. La carriera Marescotti era noto per i suoi ...Il mondo del cinema è a lutto. Nel pomeriggio di domenica 26 marzo èMarescotti, deceduto al termine di una lunga malattia. Marescotti, originario di Villanova di Bagnacavallo in Romagna, si è spento a 77 anni compiuti lo scorso 4 febbraio. Nell'ultima ...Leggi Anche Lando Buzzanca è, il cinema italiano piange il 'merlo maschio' Leggi AncheCitto Maselli, regista tra set e militanza politica Nel febbraio del 2022 aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente al 'Teatro Accademia Marescotti' a ...

Ivano Marescotti è morto, l'attore aveva 77 anni ed è stato stroncato da una lunga malattia Virgilio Notizie

È morto a 77 anni l’attore di cinema e teatro Ivano Marescotti. È morto a 77 anni l’attore drammaturgo e regista di teatro Ivano Marescotti. Nella sua carriera aveva lavorato con registi come Ridley ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...