È morto Ivano Marescotti | addio all’attore 77enne | recitò in Johnny Stecchino e con Ridley Scott

Leggi su open.online

(Di domenica 26 marzo 2023) È, attore e regista da tempo malato. Originario di Villanova di Bagnacavallo in Romagna, aveva compiuto 77 anni lo scorso 4 febbraio. L’artista è scomparso a Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno all’ospedale civile a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche. Lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente. Prima di iniziare la sua carriera nel mondo del cinema,era stato per dieci anni impiegato all’ufficio urbanistica del Comune di Ravenna. A 30 anni si lancia nella recitazione, conquistando in pochi anni il successo. Il debutto al cinema risale al 1989 in una piccola parte del film La cintura. In carriera ha recitato in almeno 130 lavori tra fiction e film in Italia e ...