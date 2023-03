Dumfries pronto al rientro con Olanda: Koeman ritrova un titolare (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la squalifica contro la Francia, Denzel Dumfries è pronto a ritornare a giocare con l’Olanda. Il laterale dell’Inter dovrebbe riprendersi la fascia destra rientro ? L’Olanda potrà contare anche su Dumfries per il match di domani contro Gibilterra. Il giocatore dell’Inter non ha giocato in Francia – Oranje sconfitti 4-0 – perché squalificato. A Saint-Denis, Koeman lo ha sostituito con Timber. Al De Kuip, Dumfries dovrebbe riprendere la titolarità per dare più manforte ad un’Olanda in cerca di riscatto. L’olandese dovrà ritrovare la miglior forma possibile anche per un finale di stagione importante con l’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la squalifica contro la Francia, Denzela ritornare a giocare con l’. Il laterale dell’Inter dovrebbe riprendersi la fascia destra? L’potrà contare anche super il match di domani contro Gibilterra. Il giocatore dell’Inter non ha giocato in Francia – Oranje sconfitti 4-0 – perché squalificato. A Saint-Denis,lo ha sostituito con Timber. Al De Kuip,dovrebbe riprendere la titolarità per dare più manforte ad un’in cerca di riscatto. L’olandese dovràre la miglior forma possibile anche per un finale di stagione importante con l’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BullaInterista : L'ho scritto in tempi non sospetti, Dumfries e Onana che sarebbe tutta plus netta e clamorosa. Poi sul portiere rip… - antonioamodio23 : RT @UmbertoF97: Bene, mi trovo costretto: occhio a Kostic che si appresta a calciare, sicuramente Dumfries ben piazzato devierà questo pall… - UmbertoF97 : Bene, mi trovo costretto: occhio a Kostic che si appresta a calciare, sicuramente Dumfries ben piazzato devierà que… - FcInterNewsit : Paesi Bassi, Dumfries squalificato: pronto Geertruida. Con l'approvazione di due ex Oranje -