Duemila arrivi in 24 ore dalla Tunisia. Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione pubblica» (Di domenica 26 marzo 2023) Quattro gruppi di migranti sono riusciti ad arrivare a Lampedusa e sono stati bloccati dopo essere sbarcati a terra. In tre casi le imbarcazioni usate per la traversata non sono state trovate. All’hotspot che può ospitare sino 400 persone ci sono oltre 1.800 ospiti Leggi su corriere (Di domenica 26 marzo 2023) Quattro gruppi di migranti sono riusciti ad arrivare a Lampedusa e sono stati bloccati dopo essere sbarcati a terra. In tre casi le imbarcazioni usate per la traversata non sono state trovate. All’hotspot che può ospitare sino 400 persone ci sono oltre 1.800 ospiti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ancora un naufragio di un barcone carico di migranti al largo della Tunisia. Quattro persone salvate, 34 disperse.… - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 14 #TgRSicilia #IoSeguoTgR Arrivi senza fine Continui arrivi di migranti in Sicilia. Ad Augusta e Pozz… - squopellediluna : In 24 ore oltre duemila migranti arrivati a Lampedusa. Emergency, dopo il soccorso di una prima imbarcazione con 78… - codeghino10 : RT @Tg3web: Ancora un naufragio di un barcone carico di migranti al largo della Tunisia. Quattro persone salvate, 34 disperse. L'hotspot di… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In 24 ore oltre duemila migranti arrivati a Lampedusa. Emergency, dopo il soccorso di una prima imbarcazione con 78 persone, s… -