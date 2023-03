Dopo 40 anni pala altare rubata torna in chiesa nel Salernitano (Di domenica 26 marzo 2023) I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Torino hanno restituito la pala della Madonna del Rosario riposizionata nel suo luogo originale: all'interno della chiesa di Santo Stefano di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Torino hanno restituito ladella Madonna del Rosario riposizionata nel suo luogo originale: all'interno delladi Santo Stefano di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : #Syria. Il martirio del popolo siriano continua: dopo 12 anni di guerra; il devastante terremoto del mese scorso, i… - Aka7evenreal : In Francia per aumentare l’età pensionabile da 62 a 63 hanno iniziato una rivoluzione. Qui in Italia mio padre a 67… - amnestyitalia : Ricordate le foto nella prigione di Abu Ghraib? E il video diffuso da Wikileaks che mostra l’uccisione di 12 civili… - Zia_Paa : RT @UgoliniLorenzo: sempre uniti in queste cose, alla misteriosa insaputa dei media di 2gg prima. Sono solo due esempi, ma l'amaro in bocc… - carlodesdorides : RT @marattin: Non c’è nulla di male a chiedere di poter pensionarsi poco dopo i 60 anni. Basta rendersi conto che avviene a spese di altri… -