Donne fucilate | Conte | imbarazzante scivolone del prof che dà lezioni a tutti

(Di domenica 26 marzo 2023) Rieccolo Giuseppi. Prima ilavvocato dell'assistenzialismo a 5Stelle parla del «delitto Andreotti» anziché Matteotti, e lo fa in aula attaccando il governo Meloni con la solita sicumera. Tragicomico. Prima ancora il balletto su guerrà sì-guerra-no alla Russia. E come non citare il «gratuitamente» del super-bonus che s'è scoperto quanto gratuito era? E i «non ricordo» nei processi contro Salvini reo di aver rallentato gli sbarchi clandestini ai tempi in cuiera premier ma l'ex premier non rammenta nulla? Ora il nostro ne ha combinata un'altra, che invero rientra più nella categoria “gaffe Andreotti”. Per ricordare l'eccidio delle Fosse Ardeatine, su Twitter Giuseppi ha scritto: «L'eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l'abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresaglia costata la vita a 335 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BowditchRoman : RT @umanoantifa: Tra partigiani e soldati italiani sono caduti combattendo durante la Seconda guerra mondiale almeno 300 mila uomini. Le do… - rosarioT1970 : RT @Enricicca: @GiuseppeConteIT Ma dove le hai viste, le donne che sono state fucilate alle Fosse Ardeatine? Ma non ti vergogni di una tale… - EzioMorassutti : RT @Enricicca: @GiuseppeConteIT Ma dove le hai viste, le donne che sono state fucilate alle Fosse Ardeatine? Ma non ti vergogni di una tale… - Roky99760738 : RT @mariamacina: Questo ciuccio matricolato continua a fare scempio della nostra storia: dopo il 'delitto Andreotti', le 'donne fucilate al… - baiasilente : RT @Enricicca: @GiuseppeConteIT Ma dove le hai viste, le donne che sono state fucilate alle Fosse Ardeatine? Ma non ti vergogni di una tale… -

NON dimentichiamo che in Afghanistan levivono di fatto segregate, e che in Iran le hanno lapidate,, decapitate perché si sono ribellate all'imposizione del velo, perché vogliono ......cchiù l'uocchie sicche ca 'e scuppettate '( come a dire' il malocchio è peggio delle'). ... se presentano dei piccoli cerchietti accanto, simili ad orecchini , allora si tratta di. Se ......aveva preso ai fascisti. Era soprannominato l'Avvocatino per le sue capacità oratorie. Tradito da una spia viene portato a via Tasso e fucilato anch'esso a Forte Bravetta. Tra le...

Giuseppe Conte, "donne fucilate": l'imbarazzante scivolone del "professorino" Liberoquotidiano.it

Giovedì scorso ad Amburgo un uomo di nazionalità tedesca – successivamente identificato come Philipp Fusz (35 anni) – è entrato in una sala dei Testimoni di Geova nel quartiere di Alsterdorf dove ha s ...L’Iran è una repubblica islamica piena di divieti e imposizioni per le donne. Un paese con un alto livello di istruzione, ma anche di donne coraggiose ...