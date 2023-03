Donna Summer, esce il 31 marzo la prima monografia completa in italiano della “queen” della disco (Di domenica 26 marzo 2023) MILANO – Dagli autori del libro bestseller “La Storia della disco Music” (Hoepli) arriva in tutte le librerie dal 31 marzo, edita da Coniglio Editore, la prima monografia italiana completa dedicata ad una regina “evergreen” nel panorama musicale internazionale, a poco più di dieci anni dalla sua prematura scomparsa. Donna Summer la voce arcobaleno. Da disco queen a icona pop, scritta da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano con la prefazione di Pete Bellotte (produttore, insieme a Giorgio Moroder, di alcuni dei più conclamati successi della cantante) non è una mera biografia ma un ricco volume impreziosito da interviste esclusive degli autori alla cantante e ad ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 marzo 2023) MILANO – Dagli autori del libro bestseller “La StoriaMusic” (Hoepli) arriva in tutte le librerie dal 31, edita da Coniglio Editore, laitalianadedicata ad una regina “evergreen” nel panorama musicale internazionale, a poco più di dieci anni dalla sua prematura scomparsa.la voce arcobaleno. Daa icona pop, scritta da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano con la prefazione di Pete Bellotte (produttore, insieme a Giorgio Moroder, di alcuni dei più conclamati successicantante) non è una mera biografia ma un ricco volume impreziosito da interviste esclusive degli autori alla cantante e ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovSavastano : DONNA SUMMER LA VOCE ARCOBALENO - il trailer del libro (Coniglio Editore) - Lopinionista : Donna Summer, esce il 31 marzo la prima monografia completa in italiano della “queen” della disco - giordi63 : RT @AndreaAngeliBuf: Il libro in questione si chiama “Donna Summer, la voce arcobaleno” scritto da me con @GiovSavastano in uscita da fine… - eleutheriana : RT @AndreaAngeliBuf: Il libro in questione si chiama “Donna Summer, la voce arcobaleno” scritto da me con @GiovSavastano in uscita da fine… - agoranamelodyfm : Agora na Melody 94.1: DONNA SUMMER - ILL GO WITH YOU (CON TE PARTIRÓ) -