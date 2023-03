Donald Trump è tornato: “Vi vendicherò” (Di domenica 26 marzo 2023) “Rimettetemi alla Casa Bianca, l’America sarà nuovamente un Paese libero e voi sarete vendicati”. È questo il messaggio dell’ex presidente americano, Donald Trump, lanciato dal primo comizio di quella che sarà la campagna elettorale per le presidenziali 2024. Il primo Stato non poteva che essere il Texas, in particolare la città di Waco, ormai da anni l’epicentro del consenso repubblicano. Dinanzi a migliaia di supporter, il Tycoon è stato accolto da un’ovazione e dal coro “Usa, Usa, Usa”, al momento del suo arrivo nello Stato federato. Alcuni fan hanno agitato addirittura cartelli con la scritta “caccia alle streghe”, alludendo all’idea di un’indagine giudiziaria politicamente orientata sul caso Trump-Stormy Daniels. Il weekend scorso, infatti, l’ex presidente – dal suo social Truth – aveva invitato i propri sostenitori a scendere in ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 marzo 2023) “Rimettetemi alla Casa Bianca, l’America sarà nuovamente un Paese libero e voi sarete vendicati”. È questo il messaggio dell’ex presidente americano,, lanciato dal primo comizio di quella che sarà la campagna elettorale per le presidenziali 2024. Il primo Stato non poteva che essere il Texas, in particolare la città di Waco, ormai da anni l’epicentro del consenso repubblicano. Dinanzi a migliaia di supporter, il Tycoon è stato accolto da un’ovazione e dal coro “Usa, Usa, Usa”, al momento del suo arrivo nello Stato federato. Alcuni fan hanno agitato addirittura cartelli con la scritta “caccia alle streghe”, alludendo all’idea di un’indagine giudiziaria politicamente orientata sul caso-Stormy Daniels. Il weekend scorso, infatti, l’ex presidente – dal suo social Truth – aveva invitato i propri sostenitori a scendere in ...

