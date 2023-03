Domenica In, Barbara D’Urso lascia un videomessaggio a Gabriella Labate [VIDEO] (Di domenica 26 marzo 2023) Barbara D’Urso VIDEOmessaggio Gabriella Labate. Chi si aspettava di vedere la regina dei pomeriggi di Canale 5 su Rai1? E’ arrivata una grande sorpresa nella puntata di oggi a Domenica In da Mara Venier. Barbara D’Urso lascia un VIDEO messaggio all’amica Gabriella Labate. Succede Durante l’intervista dedicata proprio all’attrice. Il VIDEO, nel giro di pochissime ... Domenica In, Barbara D’Urso lascia un VIDEOmessaggio a Gabriella Labate VIDEO TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023). Chi si aspettava di vedere la regina dei pomeriggi di Canale 5 su Rai1? E’ arrivata una grande sorpresa nella puntata di oggi aIn da Mara Venier.unmessaggio all’amica. Succede Durante l’intervista dedicata proprio all’attrice. Il, nel giro di pochissime ...In,unTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonecapate : E quando Barbara entrerà in studio di Domenica In abbracciando Mara e dicendo che le scoppia il cuore? - tvblogit : Barbara d’Urso a sorpresa a #DomenicaIN (ma solo per un videomessaggio) - SerieTvserie : Barbara d’Urso a sorpresa a Domenica IN (ma solo per un videomessaggio) - annalisapanello : RT @storia_juventus: avevo molta voglia di studiare. Davo una mano a papà, che aveva una piccola falegnameria ma il mio sogno era uno e uno… - infoitcultura : Barbara d’Urso appare a sorpresa a Domenica In, pubblico esterrefatto -