Domenica In, Barbara d'Urso a sorpresa da Mara Venier, il video. Oggi Barbara d'Urso è apparsa nel programma di Mara Venier per fare un regalo ad una sua carissima amica, Gabriella Labate, moglie di Raf. Carmelita ha speso parole bellissime per la sua bff e poi ha parlato anche a Mara: "Ciao Ciupella, sto ridendo e penso a quello che penserai quando mi vedrai a Domenica In da Mara. Me l'ha chiesto Mara e non potevo dire di no. Spiega della nostra farfalla che ti segue ovunque. E spiegale perché ci chiamiamo Ciupe. Io ti spiego invece perché sono qui. Sono qui per te, perché sei pazzesca, hai un cuore enorme davvero. Tu sei, sei, ci sei sempre. Con te rido tanto, piango, e mi manchi, ogni tanto prendiamo il treno e ci vediamo. Sei una moglie ..."

