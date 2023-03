Direttiva Case Green: adesso la cifra sale a 60.000 euro e le famiglie sono nel panico (Di domenica 26 marzo 2023) Le cifre chieste alle famiglie sono ingenti e iniziano le proteste. Per gli immobili del Sud l’impatto sarà devastante. Secondo uno studio diffuso da Sky tg24 i costi per l’adeguamento di ogni immobile in linea con quanto richiede la Direttiva europea Case Green potrebbero arrivare addirittura a 60.000 euro. La Direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo. Il suo iter non è ancora concluso e attorno al 2025 dovrebbe essere recepita nell’ordinamento italiano. Direttiva Case Green: salgono le cifre – ilovetrading.itMa secondo la stima di Silvi Costruzioni Edili riportata da Sky le cifre sarebbero molto più elevate di quelle ipotizzate in un primo tempo. Per comprendere l’impatto ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 26 marzo 2023) Le cifre chieste alleingenti e iniziano le proteste. Per gli immobili del Sud l’impatto sarà devastante. Secondo uno studio diffuso da Sky tg24 i costi per l’adeguamento di ogni immobile in linea con quanto richiede lapeapotrebbero arrivare addirittura a 60.000. Laè stata approvata dal Parlamentopeo. Il suo iter non è ancora concluso e attorno al 2025 dovrebbe essere recepita nell’ordinamento italiano.: salgono le cifre – ilovetrading.itMa secondo la stima di Silvi Costruzioni Edili riportata da Sky le cifre sarebbero molto più elevate di quelle ipotizzate in un primo tempo. Per comprendere l’impatto ...

