DIRETTA MotoGP, GP Portogallo 2023 LIVE: scatta la gara, Bagnaia contro gli spagnoli (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP del Portogallo 2023 di MotoGP! I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza. 15.00 Giro di ricognizione! 14.59 Ricordiamo che saranno 25 i giri da percorrere. ORARIO gara IN CHIARO SU TV8 RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP CRONACA WARM-UP 14.55 Jorge Martin è solito partire a razzo: Bagnaia dovrà fare molta attenzione, senza prenderci eccessivi rischi. 14.53 Attenzione anche alle Aprilia di Vinales ed Espargarò: già ieri nella Sprint Race hanno dimostrato di poter risalire di prepotenza alla distanza. 14.51 Risuona l’inno portoghese. 14.50 Attenzione a Fabio Quartararo: è vero che parte 10° (grazie al forfait di Bastianini), ma ha un ottimo passo e non va escluso che possa anche lottare per ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEMAFORO VERDE! Iniziato il GP deldi! I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza. 15.00 Giro di ricognizione! 14.59 Ricordiamo che saranno 25 i giri da percorrere. ORARIOIN CHIARO SU TV8 RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP CRONACA WARM-UP 14.55 Jorge Martin è solito partire a razzo:dovrà fare molta attenzione, senza prenderci eccessivi rischi. 14.53 Attenzione anche alle Aprilia di Vinales ed Espargarò: già ieri nella Sprint Race hanno dimostrato di poter risalire di prepotenza alla distanza. 14.51 Risuona l’inno portoghese. 14.50 Attenzione a Fabio Quartararo: è vero che parte 10° (grazie al forfait di Bastianini), ma ha un ottimo passo e non va escluso che possa anche lottare per ...

