DIRETTA MotoGP | GP Portogallo 2023 LIVE | risultati e classifica gara in tempo reale

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lain tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race – La presentazione dellaBuongiorno e bentrovati alladel GP del, primo round del Mondialedi. Sul tracciato di Portimao assisteremo a 25 giri molto tirati e l’evoluzione dellasarà interessante da scoprire, dopo quanto è accaduto nella Sprint Race. Francesco Bagnaia è riuscito a imporsi in volata su Jorge Martin. Parliamo di 12 giri molto intensi nei quali Pecco è riuscito a interpretare il tutto alla perfezione, comprendendo il comportamento delle gomme e facendo la differenza nell’ultima parte della prova, per sferrare l’attacco decisivo ...

Dove vedere il Gp del Portogallo in tv e in streaming Il Gp del Portogallo sarà trasmesso in tv, via satellite, alle 15 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go.

Non si placano le polemiche dopo gli incidenti nella gara sprint di Portimao di MotoGp. Intanto però Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo nel warm up del Gp del Portogallo. Il pilota della Ducati ...Dopo la prima, avvincente, gara-spint della storia, a Portimao si fa sul serio: alle 15 è in programma il primo Gp della stagione (25 giri). Tutti contro il campione in carica Francesco Bagnaia che ha ...