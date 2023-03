DIRETTA MotoGP | GP Portogallo 2023 LIVE | Marc Marquez penalizzato e infortunato! Bagnaia vince e allunga

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA VITTORIA DILA CLASSIFICA DEL MONDIALEE INFORTUNATO: COSA E’ SUCCESSO FRANCESCO: “INIZIATO IL MONDIALE COME VOLEVO” LE PAGELLE DI FEDERICO MILITELLO IL VIDEO DELLA FOLLE CADUTA DI, CHE TRASCINA A TERRA ANCHE OIRACADE E TRASCINA A TERRA ANCHE OIRASI E’ INFORTUNATO: COSA SI E’ FATTO?PER L’ARGENTINAO BEZZECCHI SI CONFERMA UN PILOTA DI GRAN ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ???????????????????? ???????????? ???????????? ?????????? ??'??' ?? ?????????? ???? ?????????? ???????? ???????????? ?????????? ???????????? I risultati ?… - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: ?? ???????????? ?????????????? ??'??' ?? ?????????????? ?? ?????????? ???????????? ?????????????? ?? ?????????? I risultati ? - marcofeltracco : MotoGP, i risultati del GP Portogallo: Bagnaia vince ancora, 3° Bezzecchi | Sky Sport #PortugueseGP #SkyMotori… - LaGrace82 : @MarianoFroldi @nataliamassena2 @F1Daviderusso Certo che c’è! Io l’ho registrato era in diretta a SkySport MotoGP.… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ??^ ???????????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ???????????????? ??????~????????, ???????????? ?? ???????? ???? ????° ?????????? ???? ?????????? ?? ?????????? ???? ?????????? ? htt… -

Bagnaia, due gare e due centri. Vola il numero 1 sul circuito di Portimao, dove ha fatto il pieno: gara sprint e gara lunga, 37 punti e primato in classifica . Poteva cominciare meglio Incidenti a ...Ecco la classifica completa al termine del primo GP in Portogallo, prossimo appuntamento in Argentina dal 31 marzo al 2 aprile, da vivere insu Sky Sporte in streaming su NOW, ......l'amministratore delegato della Ducati Claudio Domenicali sempre intervistato da Sky Sport- ...fortunatamente non sembrano essere così gravi rispetto a quanto si poteva temere in presa. ...

MotoGP Portogallo 2023, diretta Sky Sport e in streaming NOW (Sprint e Qualifiche LIVE TV8) Digital-Sat News

Intervistato da SKY durante la gara della MotoGP del Portogallo vinta da Pecco Bagnaia, al termine della quale ha anche sventolato la bandiera a scacchi, il CEO della F1 Stefano Domenicali ha parlato ...Ha ammesso l’errore, non poteva fare altrimenti: “L’unico modo per tenere il ritmo è recuperare in frenata quello che perdo da tutte le altre parti della pista. Purtroppo ho sbagliato, mi spiace per O ...