Diletta Leotta mostra la pancia dopo l’annuncio della gravidanza

(Di domenica 26 marzo 2023)aver annunciato di essere incinta,ha pubblicato sui social una foto del pancino. La conduttrice di Dazn aveva rivelato di essere in dolce attesa. Ora sul suo seguitissimo profilo Instagram ha pubblicato la prima foto. “Prima vacanza insieme”, scrive osservando con espressione dolce il pancino.si sta godendo qualche giorno di vacanza a Dubai in compagnia del fidanzato, il portiere del Newcastle Loris Karius. I due, fidanzati da qualche mese, sembrano fare sul serio ed essere più affiatati che mai. Pronti a vivere questa grande emozione del primo figlio. “Esplodiamo di gioia”, avevano detto qualche giorno fa in un video, condividendo con i fan...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Con un video su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato che presto diventeranno genitori ???? “Dob… - Michele12243224 : RT @dea_channel: una dolcissima Diletta Leotta in maternità ???????? - adessoascoltami : sono andata a vedere alcuni commenti sotto la foto di Diletta Leotta che mostra il pancino dopo l'annuncio della su… - ilmessaggeroit : Diletta Leotta mostra il pancino dopo l’annuncio della gravidanza: «Prima vacanza insieme» - infoitsport : Diletta Leotta in spiaggia, il davanzale implode -

Dopo, anche Belen in dolce attesa Per la showgirl argentina non sarebbe una novità, anzi si tratterebbe del terzo figlio. Belen aspetta un altro figlio Il secondo da Stefano De Martino ...La conduttrice e il portiere del Newcastle annunciano via social di essere in dolce attesa.sta per diventare mamma. A pochi mesi dall inizio della relazione con Loris Karius, la conduttrice televisiva rivela via social di essere in attesa del suo primo ...mostra le prime forme del ranchino dopo l'annuncio della gravidanza, ancora una volta con un post su Instagram accompagnata dal commento: "Prima vacanza insieme". Assieme al suo ...

Diletta Leotta incinta. L’annuncio su Instagram con Loris Karius Corriere della Sera

Diletta Leotta mostra su Instagram il pancino a pochi giorni dall’annuncio della gravidanza. La conduttrice ha annunciato la dolce attesa attraverso i social e sempre dal suo profilo posta ...Dopo aver annunciato di essere incinta, Diletta Leotta ha pubblicato sui social una foto del pancino. La conduttrice di Dazn aveva rivelato di essere in dolce attesa. Ora sul suo seguitissimo profilo ...