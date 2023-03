Diletta Leotta mostra il pancino a Dubai: “Prima vacanza insieme” (Di domenica 26 marzo 2023) A due giorni dall’annuncio della gravidanza, Diletta Leotta mostra il pancino su Instagram. “Prima vacanza insieme”, scrive a corredo di uno scatto che la ritrae a Dubai. Volata negli Emirati Arabi per il weekend con il compagno Loris Karius, la conduttrice siciliana posa di profilo, in spiaggia, fasciata in un costume intero rosso. Loris Karius e Diletta Leotta (Foto Instagram)I fan più accorti avevano già capito tutto Il pancino c’è e si vede. Era ormai diventato impossibile nasconderlo. Da qui la decisione di confermare i rumors che circolavano da qualche settimana. Ai fan più attenti non erano infatti sfuggite le forme più morbide del volto di Dazn. Loris Karius (Foto ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 marzo 2023) A due giorni dall’annuncio della gravidanza,ilsu Instagram. “”, scrive a corredo di uno scatto che la ritrae a. Volata negli Emirati Arabi per il weekend con il compagno Loris Karius, la conduttrice siciliana posa di profilo, in spiaggia, fasciata in un costume intero rosso. Loris Karius e(Foto Instagram)I fan più accorti avevano già capito tutto Ilc’è e si vede. Era ormai diventato impossibile nasconderlo. Da qui la decisione di confermare i rumors che circolavano da qualche settimana. Ai fan più attenti non erano infatti sfuggite le forme più morbide del volto di Dazn. Loris Karius (Foto ...

