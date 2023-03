Diletta Leotta, la prima foto con il pancino in riva al mare: boom di like (Di domenica 26 marzo 2023) La conduttrice di DAZN ha ufficializzato pochi giorni fa la sua gravidanza, ora si sta godendo qualche giorno di vacanza e ha mostrato le sue forme che iniziano ad arrotondarsi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 26 marzo 2023) La conduttrice di DAZN ha ufficializzato pochi giorni fa la sua gravidanza, ora si sta godendo qualche giorno di vacanza e ha mostrato le sue forme che iniziano ad arrotondarsi. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Con un video su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato che presto diventeranno genitori ???? “Dob… - infoitsport : Chi è Loris Karius: dalle papere all'amore con Diletta Leotta - nonleggerlo : RT @cmdotcom: Papeete, il social-bestiario: 'Scandalo' #Osimhen, la sua mask finisce sul pene. #Mancini ci prende in giro, bomba Diletta #L… - mattia_casillo : RT @_swalloween4_: ti prego dio fai che il figlio di diletta leotta nasca down - paki636 : RT @_swalloween4_: ti prego dio fai che il figlio di diletta leotta nasca down -