Diletta Leotta in costume su Instagram, la prima dolcissima foto del pancione (Di domenica 26 marzo 2023) Stavolta non ci sarà bisogno di indagare, il pancino c’è e non si nasconde più. Dopo l’annuncio ufficiale della dolce attesa, Diletta Leotta, in vacanza a Dubai con il fidanzato Loris Karius, condivide la prima tenerissima foto con le curve da futura mamma ben in vista. Qualche mese di riserbo, giusto il tempo di preservare i primi momenti della gravidanza da occhi indiscreti, e la conduttrice di Dazn è oggi pronta a condividere con i follower il dolce viaggio della maternità attraverso il quale, non c’è dubbio, i migliaia di fan saranno ben felici di tenerle compagnia. Diletta Leotta, la prima foto da futura mamma Golden hour, è chiamato così quel magico momento della sera che precede l’incombere del buio, quando il sole, in procinto di gettarsi nelle ... Leggi su dilei (Di domenica 26 marzo 2023) Stavolta non ci sarà bisogno di indagare, il pancino c’è e non si nasconde più. Dopo l’annuncio ufficiale della dolce attesa,, in vacanza a Dubai con il fidanzato Loris Karius, condivide latenerissimacon le curve da futura mamma ben in vista. Qualche mese di riserbo, giusto il tempo di preservare i primi momenti della gravidanza da occhi indiscreti, e la conduttrice di Dazn è oggi pronta a condividere con i follower il dolce viaggio della maternità attraverso il quale, non c’è dubbio, i migliaia di fan saranno ben felici di tenerle compagnia., lada futura mamma Golden hour, è chiamato così quel magico momento della sera che precede l’incombere del buio, quando il sole, in procinto di gettarsi nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Con un video su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato che presto diventeranno genitori ???? “Dob… - Batwayne82Queen : RT @dea_channel: una dolcissima Diletta Leotta in maternità ???????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: una dolcissima Diletta Leotta in maternità ???????? - non_tona : Diletta leotta milf solo dio sa quello che succederà da qui al parto - ilFrank77 : RT @dea_channel: una dolcissima Diletta Leotta in maternità ???????? -