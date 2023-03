Di Marzio: «Dumfries? No offerte Inter, ha deluso. Ma il Chelsea…» (Di domenica 26 marzo 2023) Dumfries può uscire dall’Inter in estate, ma dovrà necessariamente fare di più per farsi ammirare in Premier League. Paga le ultime prestazioni. Di Marzio racconta dell’Interesse del Chelsea NESSUNA OFFERTA ? Gianluca Di Marzio, raggiunto dai colleghi olandesi di Soccer news, ha spiegato la situazione intorno a Dumfries: «Non so se il Manchester United o il Chelsea saranno la sua prossima destinazione, perché le sue prestazione sono calate ultimamente, sta deludendo. Al momento ci sono semplicemente giocatori più bravi di lui nel suo ruolo. I prossimi mesi saranno molto importanti, deve rialzarsi. offerte a gennaio? No, nessun club di Premier League, o top club in generale, ha contattato l’Inter. Chelsea? Ad un certo punto hanno contattato il suo ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023)può uscire dall’in estate, ma dovrà necessariamente fare di più per farsi ammirare in Premier League. Paga le ultime prestazioni. Diracconta dell’esse del Chelsea NESSUNA OFFERTA ? Gianluca Di, raggiunto dai colleghi olandesi di Soccer news, ha spiegato la situazione intorno a: «Non so se il Manchester United o il Chelsea saranno la sua prossima destinazione, perché le sue prestazione sono calate ultimamente, sta deludendo. Al momento ci sono semplicemente giocatori più bravi di lui nel suo ruolo. I prossimi mesi saranno molto importanti, deve rialzarsi.a gennaio? No, nessun club di Premier League, o top club in generale, ha contattato l’. Chelsea? Ad un certo punto hanno contattato il suo ...

