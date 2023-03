Di Lorenzo verso il rinnovo, verso il prolungamento a vita (Di domenica 26 marzo 2023) Novità sul rinnovo di Giovanni Di Lorenzo Il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo è nella’aria già da tempo. Il capitano azzurro ha il contratto in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 26 marzo 2023) Novità suldi Giovanni DiIldi Giovanni Diè nella’aria già da tempo. Il capitano azzurro ha il contratto in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorenzo_manunza : RT @lmisculin: Stamattina la 'Guardia Costiera libica' ha sparato dei colpi verso la nave Ocean Viking in acque internazionali. Lo hanno fa… - lorenzo_rossi77 : @aforista_l Questa considerazione è offensiva. Verso gli scimpanzé. :) - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Sabato 25 Marzo 2023. Berrettini verso il riscatto. Sonego favor… - RaffaelePizzati : RT @MaranAlessandro: «Noi ci siamo. Per far spazio ai sogni di Lorenzo, di Camilla, di Elia, di Francesco. E come dicevano i vecchi friulan… - DumfriesMerda : @daniimpera @ennevlog Di Lorenzo non sbaglia nulla, Acerbi avanza verso l'esterno per impedire il cross, e lui gius… -