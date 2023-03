Detrazioni figli a carico 2023: novità, importo e come richiederle nel modello 730 (Di domenica 26 marzo 2023) Detrazioni figli a carico 2023: a partire dal 1° marzo 2022 tali Detrazioni spettano solamente per i figli di età uguale o superiore a 21 anni, dal momento che per quelli di età inferiore sono state sostituite dall’assegno unico e universale. Perciò, i soggetti tenuti alla fornitura di assistenza fiscale dovranno calcolare l’importo delle Detrazioni ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023): a partire dal 1° marzo 2022 talispettano solamente per idi età uguale o superiore a 21 anni, dal momento che per quelli di età inferiore sono state sostituite dall’assegno unico e universale. Perciò, i soggetti tenuti alla fornitura di assistenza fiscale dovranno calcolare l’delle... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sunrisesrose : @worldernest @engidg @AnselmiRossy @DeerEwan Gli emolumenti lordi e le tasse regionali e comunali? La detrazione x… - ilgiornale : Chi percepisce l’assegno unico universale dovrà fare particolare attenzione alle detrazioni per i figli a carico in… - ErnestUdogwu : RT @TwittGiorgio: Detrazioni fiscali per i figli a carico, ecco tutte le novità - TwittGiorgio : Detrazioni fiscali per i figli a carico, ecco tutte le novità - infoiteconomia : Detrazioni fiscali per i figli a carico, ecco tutte le novità -