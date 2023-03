(Di domenica 26 marzo 2023) L'avvocato Ferrandino: 'Un obiettivo per fare luce su questi misteri'. A che punto è la pista turca per la piccola scomparsa nel 1996 sul Monte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Denise Pipitone, Angela e Santina: 'Una commissione d'inchiesta per arrivare alla verità' - PollicinoAndrea : RT @MissingDeniseMp: ?? Dopo le ultime notizie e fatti avvenuti, Noi genitori di Denise Pipitone, ci dissociamo e prendiamo le distanze da o… - Ornella85336117 : RT @MissingDeniseMp: ?? Dopo le ultime notizie e fatti avvenuti, Noi genitori di Denise Pipitone, ci dissociamo e prendiamo le distanze da o… - AlessiaElenaSt1 : RT @MissingDeniseMp: ?? Dopo le ultime notizie e fatti avvenuti, Noi genitori di Denise Pipitone, ci dissociamo e prendiamo le distanze da o… - Spes89903 : RT @MissingDeniseMp: ?? Dopo le ultime notizie e fatti avvenuti, Noi genitori di Denise Pipitone, ci dissociamo e prendiamo le distanze da o… -

L'avvocato Ferrandino: 'Un obiettivo per fare luce su questi misteri'. A che punto è la pista turca per la piccola scomparsa nel 1996 sul Monte ...La donna, con il marito Pietro Pulizzi, chiede la verità sulla scomparsa della figlia. 'Quanta rabbia dopo le motivazioni di condanna dell'ex ...Il giudice di Marsala ha condannato l'ex pm Maria Angioni che si è occupata del caso della scomparsa di. Secondo il giudice, l'ex pm avrebbe "mentito per coprire i suoi insuccessi". La decisione del giudice di Marsala sull'ex pm del casoIl giudice di Marsala ha spiegato ...

Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: "Ora una commissione d'inchiesta". Cos'è successo - Cronaca QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 26 marzo 2'23 - Angela Celentano, Denise Pipitone ma anche Santina Renda. L'auspicio di Luigi Ferrandino avvocato della famiglia di Angela, è che si arrivi "a una Commissione d'inchiesta" per ...Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, prende le distanze da Maria Angioni, magistrato ...