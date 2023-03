Dedicato all’amore l’appuntamento con “Le Iene presentano | Inside”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 marzo 2023) In onda il 26 marzo su Italia 1 la serata dedicata, un viaggio che ripercorre storie eccezionali per conoscere come sono cambiati i protagonisti Domenica 26 marzo, in prime-time su Italia1, la terza puntata de “Le” è affidata a Nina Palmieri che, con l’autore Nicola Barraco, dedica l’intera serata, il sentimento più nobile in assoluto, raccontato secondo ogni sfaccettatura e declinazione possibile. Nina incontra i protagonisti di alcune storie meravigliose, raccontate nel corso degli anni a Le, per conoscerne gli sviluppi, per vedere come sono cambiati i protagonisti, com’è diventato il loro presente. Come una sorta di voci guida, di ambasciatori, ad accompagnare Nina in questo viaggio e commentare le varie storie ci sono: la ...