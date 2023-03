De Ketelaere sulle critiche: “Mi hanno consigliato di non leggere i giornali” (Di domenica 26 marzo 2023) Charles De Ketelaere, in un'intervista, ha parlato delle critiche nei suoi confronti e di un consiglio datogli a tal proposito Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) Charles De, in un'intervista, ha parlato dellenei suoi confronti e di un consiglio datogli a tal proposito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : De Ketelaere sulle critiche: “Mi hanno consigliato di non leggere i giornali” - milansette : Milan, De Ketelaere: 'Non mi sono mai focalizzato sulle critiche, ricevute anche al Bruges' - saIva___ : Il succo di De Ketelaere oggi è anche questo. I compagni con post e in campo tra incitamenti e pacche sulle spalle… - infoitsport : Milan, De Ketelaere: 'Non mi sono mai focalizzato sulle critiche, ricevute anche al Bruges' -