De Ketelaere | «L’esperienza al Milan? Deludente Ma non vado ad allenarmi piangendo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 marzo 2023) Il calciatore del, Charles De, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Het Laatste Nieuws in cui dichiara che il suo periodo in rossonero è stato. Deè considerato uno dei più grandi flop del mercato estivo del. Nell’intervista gli viene chiesto di descrivere la sua esperienza alfin qui. Risponde senza pensarci su nemmeno un momento. La definisce, negativa, e attribuisce la negatività a diversi fattori, dal nuovo ambiente al livello di calcio più alto della Serie A. Dice che ci sono molte cose a cui occorre adattarsi. «. Negativo. Sicuramente non quello che mi aspettavo. Dopo una buona stagione al Bruges e il trasferimento al, dove sono ancora indietro, avevo ...