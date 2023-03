(Di domenica 26 marzo 2023) Alphonso, esterno del Bayern Monaco, si racconta afuori dal campo: le dichiarazioni del canadese Alphonso, esterno del Bayern Monaco, ha così parlato sul suo canale Twitch. LE PAROLE – «Dopo l’allenamento non ho niente da fare.. La mia famiglia è in Canada e la mia ragazza non vive a Monaco. Avrò forse 5 amici e quando io ho finito loro lavorano. Mi sentouncon, lo ammetto:preoccupato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #BayernMonaco, Alphonso #Davies si racconta così fuori dal campo -

prima di lui. Extrapolations - Oltre il limite vuole in fondo essere l'ennesimo campanello d'... non solo a informare e sensibilizzare ma a intrattenere, a costruire storie che restino nel...5 : sorpreso e poi graziato da Messias, non garantisce mai la superiorità numerica. Se ... ( 83' Sanchez sv: si fa notare per un rigore richiesto) Son 4,5: ci mette il solito, ma sembra ...I tre in difesa, a guardia dei pali coperti da Forster sono Romero, Lenglet e. Tottenham - ... rimasto neldei milanisti, come Andriy Shevchenko . La convinzione generale: se diventa la ...

Davies a cuore aperto: «Sono sempre solo, un perdente con successo» Calcio News 24

96' FINISCE QUI!!! IL MILAN E' AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE!!! Grandissima prestazione dei rossoneri, che sprecano tantissime occasioni per poter chiudere la pratica ...