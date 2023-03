Darmian | il ritorno con l’Italia un premio Lavoro esemplare

(Di domenica 26 marzo 2023) Matteoè stato convocato nuovamente con, l’ultima volta era da cancellare e Roberto Mancini potrebbe dargli questa possibilità. Il momento della carriera dell’esterno è magico ed è più che meritato. MERITI – L’uomo dalle mille capacità, dai mille ruoli e quello più utile per Simone Inzaghi. Se Milan Skriniar sta male gioca, se Denzel Dumfries è fuori forma gioca, se a sinistra mancano alternative c’è ancora lui. L’esterno nerazzurro sta vivendo un momento magico della sua carriera, confermato anche da Roberto Mancini e la chiamata in Nazionale. L’ex Parma e Manchester United ha ritrovatodopo cinque anni: l’ultima volta fu quella maledetta nello spareggio valido per la qualificazione ai Mondiali contro la Svezia. Con l’Inghilterra Matteo ...

Darmian: “Felice per il ritorno in Nazionale. Fallo di mano di Rabiot Le immagini sono chiare” Alfredo Pedullà

Mancini cambierà ben otto giocatori rispetto alla sfida contro i Tre Leoni. Come riferisce Marco Nosotti, in collegamento da Malta per Sky Sport 24, la sensazione è che comunque vada il giocatore dell ...