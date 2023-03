Danimarca, Kjaer protagonista con il Kazakistan nel giorno del compleanno (Di domenica 26 marzo 2023) Il difensore del Milan Simon Kjaer, che oggi compie 34 anni, si è reso protagonista in Kazakistan-Danimarca Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) Il difensore del Milan Simon, che oggi compie 34 anni, si è resoin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Danimarca-Kazakista, capitan Simon Kjaer parte titolare: è la gara numero 600 in carriera per il rossonero - PianetaMilan : Danimarca, Kjaer protagonista con il Kazakistan nel giorno del compleanno - Milannews24_com : #Milan, assist di #Kjaer per #Hojlund in #KazakistanDanimarca - milansette : Kjaer, titolare con la Danimarca: traguardo importante per lui - sportli26181512 : Kazakistan-Danimarca, assist di Kjaer per il gol di Hojlund: Nel giorno del suo compleanno e della sua partita nume… -