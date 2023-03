Danimarca, Hojlund non basta: il Kazakistan rimonta dal 2-0 al 3-2 (Di domenica 26 marzo 2023) Il Kazakistan batte la Danimarca con una memorabile rimonta dal 2-0 al 3-2 nel match di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Nel gruppo H Hojlund sembra indirizzare anche questa gara dopo la tripletta inaugurale con la Finlandia. L’attaccante dell’Atalanta al 21? sblocca il risultato: Kjaer lancia dalla sua area, il bomber bergamasco fa a sportellate e alla fine beffa il portiere con un pallonetto. Al 36? il raddoppio e la firma è sempre la stessa: Damsgaard si fa spazio in area, ma nella mischia è Hojlund a spuntarla con un tiro in rete da posizione ravvicinata. Nella ripresa, nell’ultima mezz’ora, si concretizza la rimonta. Un rigore tra le polemiche (spalla di Wind e non braccio) al 73? porta alla rete dagli undici metri di Zainutdinov. All’86’ c’è il pareggio ed è una ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Ilbatte lacon una memorabiledal 2-0 al 3-2 nel match di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Nel gruppo Hsembra indirizzare anche questa gara dopo la tripletta inaugurale con la Finlandia. L’attaccante dell’Atalanta al 21? sblocca il risultato: Kjaer lancia dalla sua area, il bomber bergamasco fa a sportellate e alla fine beffa il portiere con un pallonetto. Al 36? il raddoppio e la firma è sempre la stessa: Damsgaard si fa spazio in area, ma nella mischia èa spuntarla con un tiro in rete da posizione ravvicinata. Nella ripresa, nell’ultima mezz’ora, si concretizza la. Un rigore tra le polemiche (spalla di Wind e non braccio) al 73? porta alla rete dagli undici metri di Zainutdinov. All’86’ c’è il pareggio ed è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : URAGANO HOJLUND ?? Tripletta alla prima da titolare con la Danimarca ??? - sportface2016 : #Danimarca, #Hojlund non basta: il #Kazakistan rimonta dal 2-0 al 3-2. Proteste per un rigore - Nicholas_Carbs : RT @FBiasin: Altri due gol di #Hojlund (20 anni) per un totale di 5 in tre giorni con la Danimarca. Di #Haaland ce n’é uno solo ma “H”ini… - GoalItalia : Hojlund fa doppietta, ma la Danimarca si butta via: il Kazakhistan rimonta da 0-2 a 3-2 ???????? - CalcioPillole : Qualificazioni Euro 2024, non basta #Hojlund. #Danimarca KO col #Kazakistan. #EURO2024. -