Daniele "squalificato per colpa di Oriana, lo ha voluto mandare via", l'accusa (Di domenica 26 marzo 2023) Wilma Goich questa settimana è stata intervistata da Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non Succederà Più su Radio Radio. Fra una chiacchiera e l'altra ha parlato della squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip dando la colpa a Oriana Marzoli. "Daniele Dal Moro squalificato? colpa di Oriana!" "Daniele è una persona meravigliosa e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perché non era vera la cosa, stavano giocando lui e Oriana" – riportano su IsaeChia.it – "La colpa è stata di Oriana perché lei per fare "aiuto, aiuto, mi fai male" ha fatto pensare che lui fosse stato un po' più violento del solito. Invece non era vero perché stavano giocando, lei voleva ...

