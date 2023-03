Daniele Dal Moro replica alla mamma di Nikita Pelizon, che parla di lui (Di domenica 26 marzo 2023) La mamma di Nikita Pelizon parla sui social di Daniele Dal Moro: l'ex tronista di Uomini e Donne interviene e replica L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 marzo 2023) Ladisui social diDal: l'ex tronista di Uomini e Donne interviene eL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - ciaobelli____ : @MaddaPel Nonnì ha fatto un articolo in cui dice che Oriana aveva sta cosa con Daniele per farsi pubblicità e che s… - laura_pampers : @Oohdeear io seriamente invidio il vostro ottimismo e il vostro credere alla buona fede di Daniele Dal Moro! è così… -