Daniel Radcliffe diventerà papà | la fidanzata è in attesa del loro primo figlio

Leggi su movieplayer

(Di domenica 26 marzo 2023) Harry Potter sta per diventare padre!e la sua compagna Erin Darke sono ufficialmente indelbambino.ed Erin Darke, l'attrice 38enne di Good Girls Revolt, stanno aspettando il! Secondo quanto riferito, la star di Harry Potter e la sua compagna di lunga data "non vedono l'ora di diventare una famiglia". Una fonte vicina alla coppia ha riferito al The Mirror: "Di recente l'hanno detto allefamiglie e aiamici. È un momento incredibilmente emozionante." Ricordiamo che l'amore tra i due è sbocciato sul set del film del 2013 intitolato Giovani ribelli - Kill Your Darlings, anche se la coppia non ha reso pubblica ...