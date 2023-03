Daniel Radcliffe diventa papà: la fidanzata Erin Darke è incinta (Di domenica 26 marzo 2023) Daniel Radcliffe, il celebre attore della saga cinematografica di Harry Potter, diventa papà. La fidanzata Erin Darke, infatti, è incinta . La notizia della gravidanza di Daniel Radcliffe e Erin Darke... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 marzo 2023), il celebre attore della saga cinematografica di Harry Potter,. La, infatti, è. La notizia della gravidanza di...

Daniel Radcliffe diventerà papà: la compagna in attesa del primo figlio Dopo Rupert Grint (il rosso Ron) che è diventato papà di una bambina che oggi ha tre anni anche Daniel Radcliffe, indimenticabile Harry Potter della saga tratta dai romanzi di J. K. Rowling, avrà un figlio. L'attore, 33 anni, e la compagna Erin Darke, 38 anni, diventeranno genitori. La notizia è stata rivelata al magazine People dalla portavoce di Daniel Radcliffe.