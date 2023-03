Daniel Radcliffe diventa papà | in arrivo il primo figlio

(Di domenica 26 marzo 2023) L'attore,to famoso in tutto il mondo per il ruolo di Harry Potter, e la fidanzata Erin Darke saranno presto genitori. Quando ancora non si sa. Riservati e discreti, concedono da sempre poco o nulla al gossip

Daniel Radcliffe diventerà papà! L'interprete di Harry Potter in tutti i film della saga cinematografica tratta dai libri di J. K. Rowling e la sua storica compagna, l'attrice Erin Darke, sono in attesa del loro primo figlio. I due stanno insieme dal 2012, dopo essersi conosciuti sul set.

In una dichiarazione riportata da People, Daniel Radcliffe e la sua compagna Erin Darke hanno rivelato di aspettare il loro primo figlio.