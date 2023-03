Daniel Radcliffe | cicogna in arrivo per l’attore di Harry Potter | chi è la fidanzata?

(Di domenica 26 marzo 2023) Primainper, noto per aver interpretatonella saga cinematografica tratta dai bestseller di J.K.Rowling. Da quanto annunciato da People, Erin Darke,del, è incinta per la prima volta. PRIMO BEBÈ IN– La storicadi, con cui sta insieme da più di 10 anni, è incinta. L'articolo

, il celebre attore della saga cinematografica di Harry Potter, diventa papà. La fidanzata Erin Darke, infatti, è incinta . La notizia della gravidanza die Erin Darke ...Dopo Rupert Grint (il rosso Ron) che è diventato papà di una bambina che oggi ha tre anni anche, indimenticabile Harry Potter della saga tratta dai romanzi di J. K. Rowling , avrà un figlio. L'attore, 33 anni, e la compagna Erin Darke , 38 anni, diventeranno genitori entro la ...Manca poco.e la fidanzata Erin Darke stanno per diventare genitori. L'attore, diventato famoso per il ruolo di Harry Potter, e la compagna, anche lei attrice, presto avranno un figlio. La ...

Cicogna in arrivo per Daniel Radcliffe. L’attore inglese, celebre per aver interpretato il personaggio di Harry Potter nell’omonima saga cinematografica tratta dai romanzi best seller della scrittrice ...«Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta», aveva invece dichiarato Daniel Radcliffe lo scorso anno sulla sua possibile paternità ...