Daniel Pennac: "Maradona è genio poetico, come Zidane…" (Di domenica 26 marzo 2023) L'Equipe ha intervistato Daniel Pennac … oggetto dell'intervista il documentario "Ho Visto Maradona!" presentato lo scorso anno in Italia ma non ancora visibile in Francia. Ricorda come gli è nata l'idea di Maradona, un sogno in cui suo fratello Bernard (morto nel 2007) gli rivela che sta operando Diego Armando Maradona. «Non sapevo niente di lui. Ero un vecchio che non sapeva nulla di calcio ma che all'improvviso sogna Maradona. Ho visto il film di Kusturica su di lui, quello di Kapadia. Ho scoperto un ragazzo tanto largo quanto alto. Un cubo che parlava. E parlava benissimo, Maradona. Un giorno giocò molto male. Un giornalista napoletano gli chiese: "Ehi, Diego, perché hai giocato di merda ieri?" Lui risponde:" Cosa vuoi? Ieri, non avevo più gambe di ...

