Dalle finte foto di Putin in ginocchio alle "birre di Bill Gates": le fake news della settimana (Di domenica 26 marzo 2023) Come ogni settimana torniamo con l'elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Questa settimana ci siamo occupati delle bufale riguardanti l'intelligenza artificiale, che ha creato una popolarissima immagine ritraente Vladimir Putin in ginocchio davanti a Xi Jinping, probabilmente per "baciargli le mani". Sono tornati, come ormai d'abitudine, i complotti su Bill Gates e i vaccini contro il nuovo Coronavirus. Si è inoltre discusso della presunta messinscena tirata su per «simulare» la visita di Putin a Mariupol, grazie al contributo di un inesistente sosia, e delle condizioni del fiume Adige, erroneamente descritto come prosciugato (e "scomparso") a causa della siccità. Hai dubbi su una notizia, una fotografia ...

