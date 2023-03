Dall'Argentina: la mossa del Tigre per Retegui (Di domenica 26 marzo 2023) Mateo Retegui fa impazzire l'Italia. Non solo la Nazionale di Mancini, anche le big della Serie A che hanno messo gli occhi: Lazio e Milan,... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) Mateofa impazzire l'Italia. Non solo la Nazionale di Mancini, anche le big della Serie A che hanno messo gli occhi: Lazio e Milan,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Eccolo qui, il grillismo di destra bello che servito. ‘SARO’ UNA MOTOSEGA’ – L'ULTIMO DEI POPULISTI ARRIVA DALL'A… - CreRoxana1 : RT @Gianl1974: ?? Un paio di spie della Federazione Russa sono state arrestate in Slovenia. I coniugi Mayer e Ludwig Gisch sarebbero arriv… - sportli26181512 : Dall'Argentina: la mossa del Tigre per Retegui: Mateo Retegui fa impazzire l'Italia. Non solo la Nazionale di Manci… - LALAZIOMIA : Dall'Argentina: la mossa del Tigre per Retegui - alby911 : Per fortuna sono già finite le polemiche sull’intervista post Inghilterra di #Retegui . Il ragazzo ha SCELTO di non… -