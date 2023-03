Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Poteva essere il secondo successo consecutivo, invece ha lasciato la vittoria al compagno ?? Arrivo in parata e Wou… - Eurosport_IT : ?? VAN AERT ?? VAN DER POEL ?? POGACAR 4 minuti di puro spettacolo ?? #EurosportCICLISMO | #E3SaxoBankClassic - Gazzetta_it : Da Van Aert a Di Canio, quando il campione ti tende una mano. Un racconto di Furio Zara - FBrambilla14 : RT @Eurosport_IT: Poteva essere il secondo successo consecutivo, invece ha lasciato la vittoria al compagno ?? Arrivo in parata e Wout van… - Laemmedimarco : Il duello tra Roglic e Evenepoel, la parata di van Aert e Laporte, l'assolo di Reusser. Che domenica di ciclismo!… -

Vai e vinci, fallo al posto mio. Arrivare al traguardo insieme e a quel punto rallentare, farsi da parte, sfilarsi. Prego, questa è cosa buona e chissà, forse anche giusta. I ciclistie Laporte che arrivano in parata, il belga che lascia la vittoria al compagno. Edizione numero 85 della Gand - Wevelgem. In copertina ci vanno entrambi. Uno perché ha vinto, l'altro perché ha ...Al secondo posto Voutdello stesso team, che ha dato spazio al compagno di squadra. Terzo classificato Sep Vanmarcke della Israel Premier Tech. La gara ha registrato la caduta di Filippo ...Un altro secondo posto, ma quello di oggi per Woutha avuto un sapore particolare. Il belga portacolori della Jumbo Visma è stato il dominatore dell'85/a edizione della Gand - Wevelgen ma, con un bel gesto, ha lasciato la vittoria al compagno ...

Christophe Laporte e Wout van Aert: primo e secondo alla Gand-Wevelgem 2023. In parata, i due compagni di squadra della Jumbo – Visma, come già successo in passato. Di seguito le dichiarazioni del fra ...Il transalpino della Jumbo-Visma nel 2o passaggio sul Kemmelberg è andato in fuga con il compagno Wout Van Aert, il quale, già vincitore di questa classica nel 2021, dopo 260,9km di gara ha lasciato ...