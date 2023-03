Da martedì torna l’inverno al Centro Sud, ma durerà poco (Di domenica 26 marzo 2023) Una perturbazione nord-atlantica (la n. 9 del mese) attraversera’ rapidamente oggi il Nord Italia e parte del Centro per poi spostarsi lunedi’ sulle regioni del Centro-Sud dove portera’ piogge e temporali in esaurimento gia’ nelle prime ore di martedi’. Questa nuova perturbazione sara’ accompagnata da un deciso rinforzo dei venti freddi da nord (Tramontana e Maestrale), che faranno affluire una massa d’aria di origine artica, responsabile di un brusco e sensibile calo delle temperature e del ritorno della neve in Appennino anche fino ai 1000 metri. Tra martedi’ e mercoledi’- affermano i meteorologi Meteo Expert – il clima tornera’ temporaneamente di stampo invernale. Successivamente, correnti piu’ miti si faranno strada verso il Mediterraneo favorendo un repentino rialzo termico con valori che torneranno sopra la media. Al mattino nubi in aumento al ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 marzo 2023) Una perturbazione nord-atlantica (la n. 9 del mese) attraversera’ rapidamente oggi il Nord Italia e parte delper poi spostarsi lunedi’ sulle regioni del-Sud dove portera’ piogge e temporali in esaurimento gia’ nelle prime ore di martedi’. Questa nuova perturbazione sara’ accompagnata da un deciso rinforzo dei venti freddi da nord (Tramontana e Maestrale), che faranno affluire una massa d’aria di origine artica, responsabile di un brusco e sensibile calo delle temperature e del ritorno della neve in Appennino anche fino ai 1000 metri. Tra martedi’ e mercoledi’- affermano i meteorologi Meteo Expert – il clima tornera’ temporaneamente di stampo invernale. Successivamente, correnti piu’ miti si faranno strada verso il Mediterraneo favorendo un repentino rialzo termico con valori che torneranno sopra la media. Al mattino nubi in aumento al ...

