Curling | Mondiali femminili 2023 | la Svizzera batte la Norvegia in finale 6-3

Il Canada è medaglia di bronzo aifemminili di2023 , in programma a Sandviken, in Svezia. Decisiva la vittoria nella finalina contro le padrone di casa della Svezia per 8 - 5 . Ottima partenza delle nordamericane, ...Sta per terminare l'attesa per Canada - Svezia , finale per il bronzo deifemminili 2023 di. Ultima giornata di gare della rassegna iridata, con le migliori quattro formazioni pronte a sfidarsi per il podio. Le canadesi, dopo aver battuto il Giappone nei ...Sta per terminare l'attesa per Norvegia - Svizzera , finale per l'oro deifemminili 2023 di. Ultima giornata di gare della rassegna iridata, con le migliori quattro formazioni pronte a sfidarsi per il podio. Le norvegesi, approdate direttamente in ...

Mondiali femminili, Quando gioca l'Italia ai playoff di sabato contro la Sveiza Orario e programmazione tv Eurosport IT

La Svizzera ha vinto i Mondiali 2023 di curling femminile, battendo la Norvegia per 6-3 nella Finale andata in ghiaccio sul ghiaccio di Sandviken (Svezia). La corazzata elvetica ha conquistato il tito ...La Svizzera è riuscita a conquistare il suo quarto titolo mondiale di fila. Ai mondiali di curling femminili di Sandviken, Tirinzoni e compagne, autrici di uno spettacolare percorso netto tra round ro ...