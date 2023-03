Curling | Mondiali 2023 | il Canada vince la medaglia di Bronzo Prosegue l’incubo della Svezia

(Di domenica 26 marzo 2023) Ilsi conferma la terza forza in campo intercontinentale nelfemminile. La compagine nordamericana ha infatti appena vinto per il secondo anno consecutivo la finalina per ilin quel di Sandviken, città che sta ospitando i Campionati, sconfiggendo nettamente in nove end le padrone di casacon il risultato di 8-5. Un match cominciato immediatamente in discesa per la squadra capitanata da Kerri Einarson, abile a marcare immediatamente due punti nel turno d’apertura rubando la mano in quello successivo, attestandosi sul 3-0. Nel terzo end arriverà la risposta delle nordiche, le quali accorceranno le distanze siglando un punto prima di subire però un altro ottimo break fotocopia delle canadesi, arrivato grazie ad altri tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ???? ?????????? ???????? Le azzurre battono le campionesse d'Europa della Danimarca ai Mondiali di curling femminile.… - RSIsport : ?????? Curling: Mondiali di Sandviken 15h00 Finale Svizzera ???? – ????Norvegia - infoitsport : Curling, Svizzera e Norvegia si sfideranno nella Finale dei Mondiali - zazoomblog : Canada-Svezia in tv: data orario e diretta streaming finale bronzo Mondiali femminili 2023 curling - #Canada-Svezia… - sportface2016 : #Curling Mondiali femminili, saranno #Svizzera e #Norvegia a giocarsi il titolo in finale -

Sta per terminare l'attesa per Canada - Svezia , finale per il bronzo deifemminili 2023 di. Ultima giornata di gare della rassegna iridata, con le migliori quattro formazioni pronte a sfidarsi per il podio. Le canadesi, dopo aver battuto il Giappone nei ...Sta per terminare l'attesa per Norvegia - Svizzera , finale per l'oro deifemminili 2023 di. Ultima giornata di gare della rassegna iridata, con le migliori quattro formazioni pronte a sfidarsi per il podio. Le norvegesi, approdate direttamente in ...Inizia il conto alla rovescia per Norvegia - Svizzera , finale per l'oro deifemminili 2023 di. Ultima giornata di gare della rassegna iridata, con le migliori quattro formazioni pronte a sfidarsi per il podio. Le norvegesi, approdate direttamente in ...

Curling, Mondiali: l'Italia si ferma sulla soglia della semifinale, lottando sino all'ultimo stone FISG

Svizzera e Norvegia si affronteranno nella Finale dei Mondiali 2023 di curling femminile. La prima e la seconda classificata del round robin sono riuscite ad avere la meglio nelle rispettive semifinal ...L’Italia si ferma sulla soglia della semifinale, lottando sino all’ultimo stone > Giornata storica a Sandviken (Svezia), dove l’Italia del curling femminile ha effettuato il suo esordio assoluto nella ...